Сын генерала ФСБ в Москве получил 10 лет по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил по делу о наркотиках к десяти годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича.

«Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на десять лет колонии строгого режима», – сказал адвокат Александр Иванов РИА «Новости».

Согласно данным следствия, в августе 2018 года Евгений Зданович купил у «неустановленного лица» 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны. После чего расфасовал вещества в разные по весу упаковки «для дальнейшего помещения указанных средств в тайники и незаконного сбыта», однако в тот же день был задержан, а позже взят под стражу.

Ранее сообщалось, что экс-глава отделения полиции в Подмосковье был арестован за подброшенный амфетамин.