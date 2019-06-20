«Единая Россия» займется решением озвученных на прямой линии с Путиным проблем

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным показала самые острые проблемы общества, их решением будет заниматься «Единая Россия», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась сегодня, – это срез самых острых проблем, их решения будет добиваться «Единая Россия». По сути, это прямые поручения, адресованные партии, ведь мы не разделяем ответственность на «свою» и «чужую». Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Турчак отметил, что прозвучавшие с телеэкранов поручения президента – это, по сути, прямые поручения для «Единой России», так как в ней не разделяют ответственность на «свою» и «чужую», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Турчак также отметил, что главной темой прямой линии были национальные проекты и трудности жителей, которые нужно решать достижением национальных целей развития.

«Мы, как самая крупная политическая сила страны, должны не только рассказать людям о национальных проектах, а последние соцопросы, увы, демонстрируют, что очень немногие о них знают, но и собрать обратную связь от жителей. Донести эти сигналы до высоких кабинетов. Чтобы никакие обращения, «записочки» от людей, о которых говорил президент, не потерялись», – сказал он.

«Обычно по итогам прямой линии через какое-то время готовится список поручений, назначаются ответственные, прописываются сроки исполнения. Но мы ждать не будем. Мы уже начали работу», – подчеркнул Турчак.