Руководитель проекта «Лидеры России» прокомментировал похвалу от президента

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров прокомментировал слова президента Владимира Путина об эффективности этого «лифта».

Комиссаров отметил, что «всего за два года реализации конкурса назначения на различные должности в органы государственной власти и бизнес-структуры получили свыше 100 человек», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Лидеры России» – это не конкурс на замещение вакантных должностей, но то, что его участники оказываются востребованными на самых высоких должностях – объективная оценка уровня и компетентности наших конкурсантов. В этом и ценность конкурса – он позволяет получить комплексную оценку своих навыков и знаний, опытности и компетенций и дает возможность подняться на ступень выше в своем профессиональном развитии», – сказал Алексей Комиссаров.

Напомним, Путин во время ежегодной прямой линии отметил эффективность конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта АНО «Россия – страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

Конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал в 2017 году и проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина. Во второй год проведения заявки на участие подали 227 тыс. руководителей из всех регионов России и 68 стран мира. Это почти на 30 тыс. человек больше, чем годом ранее (199 тыс. заявок). К дистанционному этапу второго конкурса была допущена 91 тысяча конкурсантов, по итогам трех блоков тестирования их количество сократилось до 3 294 участников, которые были приглашены в полуфиналы конкурса по федеральным округам.

В финале, который прошел в Сочи с 13 по 17 марта, встретились 300 финалистов, из их числа были определены 104 победителя конкурса. Все финалисты получили образовательные гранты на один миллион рублей, а победители – еще и наставников из числа лучших российских руководителей.