Путин заявил об эффективности «Лидеров России»

В ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что конкурс «Лидеры России» эффективно работает.

«Да, это эффективная работа. Поступило по этому направлению 200 с лишним тысяч заявок. А по другим таким же конкурсам – один ммиллион заявок. Этот лифт работает эффективно, значительная часть тех людей, которые прошли через этот лифт, уже работают и министрами федеральными, и губернаторами, и в девяти регионах заместителями. Два министра оттуда», – сказал Путин.