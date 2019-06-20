Эксперт прокомментировал ответ Путина на реплику о «банде патриотов из «Единой России»

«Владимир Путин напомнил зрителям, как всё было в 90-е. Потому что многие, видимо, подзабыли, критикуя сейчас и власть государство», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал то, что президент в рамках прямой линии не стал уходить от вопросов с резкой формулировкой и ответил на реплику о «банде патриотов из «Единой России».

«К теме 90-х годов он уже не раз обращался. И в связи с экономическим курсом, комментируя фразу, что якобы, люди из 1990-х не могут обеспечить прорыв, и так далее», – отметил политолог Олег Матвейчев.

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии не стал уходить от вопросов с резкой формулировкой и ответил на одну из реплик: «Куда нас ведет эта «банда патриотов» из «Единой России»?».

«Я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге», – заявил президент. При этом он вспомнил людей, которые занимали руководящие должности в России в 90-е годы.

«Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, – отметил Путин. – Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала», – отметил глава государства. «Я не хочу называть их бандой, но это результат их работы», – добавил Путин. В то же время он подчеркнул, что «конечно далеко не все люди, которые работали в 90-е годы несут за это ответственность».

Президент напомнил аудитории о положении вещей в первое постсоветское десятилетие – потому что многие, видимо забыли, как тогда обстояли дела, заметил Олег Матвейчев. «На самом деле только благодаря и президенту, и правительству и «Единой России» сейчас возможно говорить о поэтапном решении тех проблем, которые люди сейчас тоже поднимают на «Прямой линии», – указал политолог.

«Понятно, что в те же самые 90-е годы про многие вопросы, которые сегодня звучали – и про развитие региональных брендов, и про строительство школ, детских садов и парков, никто и не заикался. На это все просто не было денег. Даже на зарплаты людям не было денег. Поэтому нужно быть благодарным, – подчеркнул эксперт. – И в данном случае президент не стал критиковать депутатов. Кстати, как он и чиновников сейчас защитил, когда начались разговоры об уменьшении их зарплат».

Матвейчев подчеркивает: Владимир Путин не стал заниматься дешевым популизмом, – мол, давайте уменьшим зарплаты, а четко разъяснил свою позицию – призвал стремиться к тому, чтобы у всех были высокие зарплаты, и объяснил, что мы не должны разбазаривать квалифицированные кадры в госкорпорациях, в правительстве и т.д.

«То есть президент занимает абсолютно взвешенную, разумную позицию и хорошо бы, чтобы и у народа в голове были не эмоции, а трезвая оценка ситуации», – резюмировал Матвейчев.