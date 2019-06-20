Первый поезд со строительной техникой отправился со станции Шиес

Первый эшелон со строительной техникой, которую задействовали при обустройстве площадки ЭкоТехноПарка, покинул станцию Шиес в четверг 20 июня.

Инвестор проекта ООО «Технопарк» реализует утвержденный план производства работ, продолжая следовать установленному графику, сообщает портал «Эхо Севера».

Первый подготовительный этап работ завершился точно в срок – 15 июня. Сотрудники ООО «Технопарк» укрепили подъездные железнодорожные пути, оборудовали разгрузочную площадку и построили металлический забор вокруг территории будущего объекта.

Сразу после завершения первого этапа всю задействованную на нем технику подготовили к организованному вывозу из Шиеса.

Эвакуация началась по расписанию – 19 июня.

В рамках следующего этапа работ по созданию в регионе высокотехнологичного ЭкоТехноПарка специалисты начнут гидрогеологические исследования.

Все это необходимо для полноценного и всестороннего изучения территории современного объекта и тщательной подготовки к его строительству, отмечают в ООО «Технопарк».

Ранее сообщалось, что в «Шиесе» смогут перерабатывать ТКО со всего Ленского района.

Отметим, что в ходе прямой линии президент России Владимир Путин пообещал, что лично будет контролировать реализацию «мусорной реформы» в стране. Он также заявил о необходимости проверки уровня тарифов на вывоз мусора.

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