В «Шиесе» смогут перерабатывать ТКО со всего Ленского района

В ООО «Технопарк», являющемся инвестором проекта ЭкоТехноПарка «Шиес», сообщили о готовности принимать и размещать мусор со всего Ленского района Архангельской области, в частности, из Урдомы, Яренска и других населенных пунктов.

Для организации в Ленском районе современной системы сбора, обработки и последующей утилизации бытовых отходов будут привлечены передовые европейские технологии, сообщается на сайте ЭкоТехноПарка «Шиес».

Как сообщил гендиректор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев, в данный момент прорабатываются вопросы по организации системы сбора и размещения ТКО на существующих полигонах.

Кроме того, будет проведена работа по разработке проектов по выявлению, ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок в Ленском районе.

В дальнейших планах инвестора проекта использовать ЭкоТехноПарк «Шиес» в качестве самой экологичной площадки для эффективного обращения с отходами без вреда для окружающей среды при строгом соблюдении российского законодательства и природоохранных норм.

Данная инициатива ООО «Технопарк» призвана помочь региону решить вопросы обращения с ТКО и ликвидации большого количества несанкционированных свалок.

Ранее сообщалось об открытии прохода на стройплощадку «Шиеса».