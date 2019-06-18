Открыт проход на стройплощадку «Шиеса»

Инвестор проекта экологического технопарка «Шиес» ООО «Технопарк» сообщил, что на строительной площадке были окончены работы и проход туда открыт.

Первый этап инженерной подготовки территории был завершен в установленный срок, сообщается на сайте компании. Вся техника погружена на платформы и покидает станцию Шиес.

На месте работ сняты ограничения для прохода на площадку и теперь каждый желающий в рабочее время может самостоятельно посмотреть, что происходит на площадке. Выход на площадку происходит по записи в рабочее время. Для прохода на площадку посетителям нужно предоставить охране документ.

Проход на площадку для осмотра инвестор проводит в рамках программы открытости и организации широкого общественного диалога вокруг строительства экотехнопарка.