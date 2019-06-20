Состав с гранатами сошел с рельсов в США

В Неваде с рельсов сошли более 20 вагонов железнодорожного состава, который перевозил оружие и боеприпасы, сообщил офис шерифа округа Элко.

С рельсов сошли 22 вагона, «из одного из них вылилось растительное масло», говорится в сообщении.

Указывается, что белый порошок, выброс которого оказался запечатлен на видеозаписи происшествия, является оксидом алюминия, передает РИА «Новости».

Железнодорожный состав перевозил нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Отмечается, что вагоны с оружием с рельсов не сходили.

Пострадавших нет.