Названы самые покупаемые товары среди россиян

Россияне стали чаще приобретать спортивные товары, электронику и строительные материалы, об этом свидетельствует исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и компании «Геоинтеллект».

Количество покупок спортивных товаров увеличилось более чем на 30% по сравнению с весной 2018 года, передает RT со ссылкой на исследование. Больше всего россияне покупали кроссовки, спортивные брюки и футболки.

Отмечается, что на 16% чаще стали покупать электронику, смартфоны, наушники, умные браслеты и часы.

Также на 14% выросло количество покупок стройматериалов и товаров для садово-хозяйственных нужд. Наиболее популярными товарами стали строительные и садовые инструменты, древесные плиты и лакокрасочные изделия.

По мнению аналитиков, увеличение продаж этих товаров обеспечено развитию электронной коммерции и удобству заказа через интернет.

Ранее в Роскачестве сообщили, что россияне во время покупок стали внимательнее изучать товары.