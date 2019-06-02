Новый посол России прибыл в Минск

Назначенный послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

«Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск», – передает его слова ТАСС.

Ранее Мезенцев сообщал, что прибудет в Минск 2 июня.

На посту посла он сменил Михаила Бабича. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что стало причиной смены диппредставителя России.