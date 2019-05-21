Новый посол России в Белоруссии сообщил, когда отправится в Минск

Руководитель экономического комитета Дмитрий Мезенцев, назначенный послом в Белоруссии, сообщил, что будет просить о сложении полномочий сенатора 29 мая.

«Предполагается, что я буду просить о досрочном сложении полномочий (сенатора) на заседании Совета Федерации 29 мая, и 2 июня уже вылетаю в Минск», – сообщил Мезенцев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что уже участвует в подготовке к концерту в Минске, приуроченного ко Дню России.

В конце апреля на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич был заменен на Дмитрия Мезенцева. Российский президент Владимир Путин отмечал, что он доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной смены посла России в Минске.