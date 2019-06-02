В США признали F-35 одним из худших образцов американского вооружения

Стелс-истребитель пятого поколения F-35 попал в список самых худших образцов вооружения армии США в связи с его дороговизной и проблем с надежностью, сообщает американский портал Business Insider.

Издание указывает, что при реализации программы F-35 были выявлены многочисленные технические и производственные проблемы самолета. Последняя проверка Пентагона показала сохраняющиеся проблемы с надежностью и боеготовностью истребителя. В то же время стоимость программы эксплуатации истребителя выросла почти до 1,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».

В этот же список был включен эсминец класса Zumwalt, корабли прибрежной зоны, авианосцы класса Ford, электромагнитный рельсотрон.

Так, на Zumwalt были потрачены миллиарды долларов, однако у эсминцев есть проблемы с силовыми установками, бортовой электроникой, вооружением и с незаметностью. У кораблей прибрежной зоны есть ряд технических недостатков. Опасения вызывает также их живучесть в условиях конфликта высокой интенсивности.

У авианосца класса Ford Пентагон выявил «плохую или неизвестную надежность систем, критически важных для летных операций».

Рельсотрон разрабатывался более десяти лет, но у него есть проблема ограниченной скорострельности, значительной энергозатратности.

«Американские военные вместе со своими промышленными партнерами создают одни из самых лучших видов оружия в мире, однако программы по их производству редко работают так гладко, как предполагалось», – констатирует BI.

В апреле в управлении по подотчетности правительства США сообщили, что характеристики истребителя ВВС США F-35 не соответствуют требованиям боевой машины.