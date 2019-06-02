Опубликовано видео израильского удара по Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала видео ракетного удара по территории Сирии; утверждается, что были атакованы несколько артиллерийских батарей.

Также удару подверглись несколько постов разведки и батарея ПВО SA-2 (комплекс С-75), сообщается в Twitter израильской армии.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q — Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.

Напомним, в результате ударов израильской авиации по Сирии погибли трое сирийских военных. Израиль подтвердил нанесение ударов.