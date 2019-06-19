Погребинский об обмене Сенцова: Украина вообще ничего не получит

«Я слышал о том, что были предварительные разговоры об обмене Сенцова. И именно после убийства Захарченко эта тема была снята с повестки дня», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя слова украинского политика Виктора Медведчука о договоренностях Киева и Москвы по обмену Олега Сенцова, которые были сорваны убийством экс-главы ДНР Александра Захарченко.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, вероятность новых переговоров об обмене удерживаемых лиц и успех этих переговоров зависит исключительно от поведения, сигналов и риторики президента Украины Владимира Зеленского.

«Все зависит от того, насколько он выразит реальную заинтересованность в переговорах, а не станет заниматься формализацией процесса и ждать, пока американцы, европейцы и русские сами сделают нам приятно. Но, судя по многим разговорам Зеленского, он именно на это рассчитывает. Или это форма «я ничего не делаю, и я не виноват, я обращаюсь к старшим товарищам, а они не помогают», и затем он предлагает желающим снять санкции с России, съездить в Донбасс и Крым, который якобы превращен в военный лагерь», – пояснил собеседник.

«Вменяемому человеку такое говорить стыдно, он не может в это верить. Значит, ему кто-то это написал, чтобы его дискредитировать или ввести в заблуждение тех, кто готов быть в заблуждении. Если он будет продолжать в том же духе, то Украина вообще ничего не получит», – считает политолог.

Накануне глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью «Русской службе Би-би-си», что Украина и Россия почти достигли договоренности об обмене осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова, но она сорвалась из-за убийства руководителя ДНР Александра Захарченко.

«У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке», – сказал он.