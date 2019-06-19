Россия в заявке на сессию ПАСЕ укажет на несогласие с решениями Ассамблеи

Россия не согласна с решениями Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятыми в период, когда российская делегация была лишена основных прав и не участвовала в работе Ассамблеи.

Об этом говорится в проекте заявки на подтверждение полномочий постоянной делегации Федерального собрания России в ПАСЕ, которая будет рассмотрена в среду на заседании Совета Думы и адресована председателю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

В проекте отмечается, что в предыдущие годы российская делегация была лишена права голосования и права быть представленной в руководящих органах ПАСЕ, что сделало невозможным ее участие в работе ассамблеи в таком дискриминационном формате, передает ТАСС.

«В связи с этим мы не можем согласиться с решениями ПАСЕ, принятыми в соответствующий период», – сказано в проекте.

Там же отмечается, что полномочия российской делегации в ПАСЕ должны быть подтверждены в полном объеме.

«Исходим из того, что полномочия российской делегации должны быть подтверждены в полном объеме, без каких-либо ограничений, основываясь на положениях устава Совета Европы и решении министерской сессии КМСЕ от 17 мая 2019 года, которые предусматривают, что все государства – члены имеют равные права и обязательства и должны быть представлены на равноправной основе в уставных органах Совета Европы. Иное развитие событий для российской делегации неприемлемо», – говорится в проекте заявки.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что усилия по возврату России в Парламентскую ассамблею Совета Европы предпринимаются, но это не должно происходить любой ценой.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

Против возвращения России в ПАСЕ выступает Украина. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано.