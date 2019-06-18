Меркель выступила против возвращения России в ПАСЕ «любой ценой»

Усилия по возврату России в Парламентскую ассамблею Совета Европы предпринимаются, но это не должно происходить любой ценой, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Прилагаются усилия для возвращения России в Парламентскую ассамблею, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определенные условия, как это будет решено – увидим», – сказала Меркель, передает РИА «Новости».

13 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия подаст заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ, если Парламентская ассамблея Совета Европы примет доклад по полномочиям Петры де Суттер.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

Против возвращения России в ПАСЕ выступает Украина. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано.