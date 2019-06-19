Школьники передали женщине запись голоса погибшего в ВОВ отца

Участники проекта «Алексей, Алешенька, сынок...», которые ищут в архивах фотографии, хронику и аудиозаписи голосов солдат, передали дочери погибшего под Сталинградом в 1942 году старшего лейтенанта фотографию отца и запись его голоса.

«Московские школьники, участники архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок...» нашли в архиве запись двух танкистов, сделанную прямо на поле боя в ноябре 1942 года. [На записи] о прошедшем бое рассказывает командир танка Сергей Кононович Карин и его башенный стрелок, они погибли через месяц, в декабре 1942 года под Сталинградом. Сегодня мы приехали в Суну [Зуевского района Кировской области], где живет дочь героя Любовь Генералова, которая никогда не знала отца, и устроили ей свидание с папой. Она первый раз в жизни увидела его фотографию, узнала дату его рождения, его биографию, узнала, что он был награжден двумя орденами, и, самое главное, она услышала его голос», – рассказал руководитель проекта, учитель истории Константин Тимченко ТАСС.

Школьники смогли найти Любовь Генералову с помощью соцсетей. Они, зная домашний адрес погибшего танкиста и его фамилию, написали сообщения пользователям с фамилией «Карин», в итоге благодаря откликнувшейся девочке, удалось найти родную дочь старшего лейтенанта. Оказалось, что 80-летняя Любовь Сергеевна из Кировской области никогда не видела отца. Она родилась в 1939 году, когда он уже был в армии, а вскоре началась война. При этом в семье даже не было его фотографии.

«Мы провели работу в архиве Минобороны, [нашли] учетно-послужную карточку личного состава, к счастью, там оказалась одна-единственная сохранившаяся фотография [Карина] размером 3 на 4 см, мы ее увеличили, распечатали и передали дочери. Кроме того, волгоградские поисковики побывали на месте братской могилы, где [Сергей Карин] похоронен, набрали горсть земли с могилы, запечатали ее в гильзу, найденную недалеко от этих мест, гильзу мы тоже передали дочери танкиста. Бабушка вытирала слезы. Для нас это был важный, эмоциональный, полный впечатлений день», – добавил Тимченко.

Он также уточнил, что за всю историю проекта голос был передан только второй раз, так как подобных записей в архивах мало.

«Это большая удача, что нам удалось найти эту запись и дочку [танкиста]. Это самый яркий момент в нашем проекте», – заключил Тимченко.

Как рассказала глава Сунского сельского поселения Елена Кутергина, мероприятие прошло в местном доме культуры.

В проекте «Алексей, Алешенька, сынок...» участвуют около 30 школьников. Они стараются лично привезти найденные материалы родственникам, при этом билеты ребятам покупают родители. В случаях, когда семьи героев живут слишком далеко, организуются встречи в онлайн-режиме. Проект существует уже четыре года, за это время участники вернули семьям около 50 кино- и фотофрагментов.

Ранее сообщалось, что к проекту помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Волонтеры победы» привлечено более 19 тыс. человек.