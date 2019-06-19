Станция «Невский проспект» в Петербурге осталась без света

Станция «Невский проспект» петербургского метрополитена на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

«Произошла просадка напряжения, полторы-две минуты восстанавливали стандартное освещение. При этом на станции работало аварийное освещение», – рассказали РИА «Новости» в метрополитене.

Там добавили, что на график движения поездов ситуация не повлияла.

Очевидцы сообщили, что свет отключился в среду около 8.00. Они разместили в Сети фото и видео, на которых видно, что пассажиры идут в темноте, многие из них освещают себе дорогу телефонами.

Один из пассажиров рассказал сайту «78», что сначала поезд долго стоял в тоннеле между станциями «Горьковская» и «Невский проспект». Когда наконец состав прибыл на платформу, то там была полная темнота.