Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 1 копейку – до 64,03 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 71,68 рубля.

Рубль почти не меняет позиции в ожидании игроками рынка решений и комментариев ФРС США в среду вечером, передает РИА «Новости».

Аналитики ожидают, что американский финансовый регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в его руководстве выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

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