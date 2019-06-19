Кадыров не захотел в космос

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел на прямую связь с МКС.

Во время посещения Гудермеса Кадыров и делегация Центра подготовки космонавтов им. Гагарина связалась с находящимся на борту МКС командиром экипажа Олегом Кононенко, передает РИА «Новости».

Кононенко рассказал, что из космоса «очень хорошо видел город Грозный». Он сообщил, что «делал снимок в 2015 году и в этом году, город разросся, стал ярче».

В ответ Кадыров пригласил Кононенко в Грозный, пошутив: «Только меня в космос не приглашайте». Кононенко принял приглашение, отметив, что 25 июня возвращается на Землю.

Глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов подчеркнул, что экипаж «все задачи выполнил достойно», а потому Кононенко на МКС может «собирать чемоданы».

Кадыров попросил делать больше снимков Грозного. Власов вручил главе Чечни снимок, сделанный в марте 2019 года.

Напомним, российские космонавты будут проходить подготовку в чеченском Гудермесе на базе Российского университета спецназа.

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