В МВД пообещали жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками

Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что ведомство будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками при сборе доказательств.

«Действительно был повод по определенной ревизии 228-й статьи в сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно... Те, кто говорят, что была провокация с доказательной частью, – мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», – цитирует Горового РИА «Новости».

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения. Также по просьбе Колокольцева были уволены генералы Девяткин и Пучков.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы относительно системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства можно сделать после этой истории.