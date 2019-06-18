Появилось видео драки девушек под Воронежем

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлена драка нескольких девушек на детской площадке в городе Россошь в Воронежской области.

Конфликт начался на скамейке, после чего продолжился на детской площадке, сообщает телеканал РЕН-ТВ, опубликовавший ролик.

Когда именно произошла драка, не уточняется.

Пользователи соцсетей предположили, что участницы конфликта были в нетрезвом состоянии.

В начале июня в подмосковном Клину водитель водитель и пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser устроили драку с водителем Lada после дорожного конфликта, инцидент сняли на видео.