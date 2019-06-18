Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги

Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении митинга, немотивированно ссылаясь на то, что организатор не определил форму обеспечения общественного порядка.

Такое решение КС вынес в рамках рассмотрения жалобы иркутского активиста на закон о проведении публичных мероприятий.

«Конституционный суд РФ запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на неопределенность форм и методов обеспечения порядка», – говорится в материалах суда, передает ТАСС.

Там же отмечается, что основную ответственность за порядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов России или местного самоуправления или их уполномоченные представители.

«При рассмотрении органами власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора подобных обязанностей», – отметили в КС.