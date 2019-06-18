В Белом доме сменят главного стратега по России

Журналист газеты The New York Times Питер Бэйкер сообщил о предстоящей отставке старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионы Хилл.

В своем Twitter Бэйкер отметил, что Хилл «работала в бурный период» в отношениях США и России. По его данным, она завершит работу на посту старшего директора по России после предстоящей встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Официально Хилл уйдет в отставку в конце лета, добавил он.

На смену Хилл, сообщает журналист, придет Тим Моррисон, который присоединился к СНБ в прошлом году в качестве советника по оружию массового поражения и биологической защите.

Бэйкер добавил, что Трамп «надеется поменять отношения с Россией, чтобы больше внимания уделять контролю над вооружениями».

Ранее сообщалось, что Хилл тайком приезжала в Москву в середине апреля для бесед в МИДе, Совете безопасности и администрации президента.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные цели ее визита.

Напомним также, в конце мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.