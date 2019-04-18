Помощники Путина и Трампа обсудили двусторонние отношения

Помощник президента России Юрий Ушаков встретился в Москве со специальным помощником президента США, директором Департамента по Европе и России Совета национальной безопасности Фионой Хилл, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Были встречи в Администрации (президента РФ), с Ушаковым», – сказал Песков, отвечая на вопрос, встречалась ли Хилл с кем-либо из представителей Кремля.

По словам Пескова, помощники лидеров обсудили «вопросы двусторонних отношений», передает ТАСС.

На вопрос, затрагивалась ли тема возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился в Москве с советником президента США Дональда Трампа Фионой Хилл и обсудил двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и Венесуэле.