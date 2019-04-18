Зачем посланница Госдепа тайно посещала Москву?

Советница президента США Фиона Хилл тайком приезжала в Москву 16–17 апреля для бесед в МИДе, Совете безопасности и администрации президента. По крайней мере, так в четверг сообщил ряд российских изданий со ссылкой на собственные источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков скупо подтвердил, что встречи были – в частности, с помощником президента Юрием Ушаковым. Правда, он не упомянул конкретные даты. Почему же Москва и Вашингтон решили не афишировать переговоры на столь высоком уровне?

Как пояснил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, такого рода контакты, в случае отсутствия каких-либо официальных поводов или саммитов, проводятся регулярно, но просто не афишируются. «Про 80% таких контактов мы просто ничего не знаем. Ведь это явно не первая поездка Фионы Хилл в Россию, просто в этот раз СМИ пронюхали об этом», – говорит Дробницкий.

«На самом деле между крупными державами постоянно ведутся консультации на высоком уровне. Просто надо различать официальные визиты и ежедневную работу. Сама по себе логика таких контактов предполагает работу в тишине. То есть взаимодействие между Россией и США на самом деле продолжается, просто оно засекречено», – продолжил собеседник.

Он также добавил, что именно в ходе таких встреч политики пытаются налаживать испорченные было отношения. «Да, у нас есть глубокие расхождения по целому ряду вопросов, можно провести сто бесед, а на сто первой достигается небольшой прогресс. Но даже если никакого потепления не наступит – обе стороны хотя бы информированы о позициях друг друга. Подобные встречи служат предохранителем от еще большего нагнетания напряженности, позволяют избежать непредсказуемого развития событий», – подчеркнул Дробницкий.

Что касается фигуры Фионы Хилл, то в переговорном процессе она возникла неслучайно.

В Совете национальной безопасности США именно она возглавляет департамент, отвечающий за работу с Россией. «На Западе Хилл считается заслуженным кремленологом. Она написала три больших книги о России, одна из которых называется «Оперативник в Кремле» – замечательная работа о Путине. Потому Хилл и была подобрана на российское направление», – сказал Дробницкий.

«Это направление Трамп поручил Совету национальной безопасности США во главе с Джоном Болтоном. Госдеп, например, занимается Китаем и Азией в целом. Ближний Восток отдан специальному советнику Трампа и по совместительству его зятю Джареду Кушнеру. А вот российским направлением занимается аппарат Болтона. Хилл – его ближайший конфидент. Кому же, как не ей, ехать в Москву? Какие конкретно вопросы обсуждались – мы не знаем, но Фиона Хилл там присутствовала по делу», – резюмировал Дробницкий.