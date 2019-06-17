Лондон отреагировал на данные о возможной встрече Путина и Мэй

В Великобритании полагают, что пока преждевременно обсуждать возможность встречи российского лидера Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй.

«Слишком рано обсуждать планирование подобной встречи. Агрессивная модель поведения России, ее дестаблизирующее поведение подрывают веру в ее заявления о том, что она является ответственным международным игроком. Премьер-министр ясно заявила, что мы можем установить иные отношения с Россией, лишь если она изменит свое поведение», – сообщили в пресс-службе британского премьера, передает ТАСС.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что на данный момент нет никакой конкретной информации о возможной встрече Путина с премьер-министром Великобритании на саммите G20.

До этого газета The Guardian сообщила, что Великобритания и Россия изучают возможности потепления отношений – в том числе не исключена встреча Путина и Терезы Мэй на саммите G20 в Японии.