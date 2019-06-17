Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже. Разработчики заявили, что создание самолета переходит в активную фазу.

Представители разработчика самолета – компании Turkish Aerospace Industries (TAI) – сообщили, что разработка переходит в активную фазу. Сейчас завершается определение летно-технических характеристик истребителя, начат поиск поставщиков различных подсистем, передает ТАСС.

По его словам, истребитель предназначен для поставок Вооруженным силам Турции.

«Руководством министерства обороны страны поставлена задача довести до максимального возможного уровня количество подсистем турецкого производства в составе TF-X. В качестве ориентировочного показателя задан уровень в 65%, однако, не исключено, что он будет скорректирован в сторону увеличения или уменьшения», – сказал представитель TAI.

Он добавил, что крупнейший турецкий производитель ракетного вооружения компания Rocketsan начала разработку комплекта авиационных средств поражения для самолета. Электронику самолета создаст турецкая компания Aselsan.

«В настоящее время наиболее актуален вопрос выбора двигателя для нового истребителя», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Ле-Бурже впервые продемонстрируют полноразмерный макет турецкого истребителя пятого поколения.