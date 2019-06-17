Украина не представила в Ле-Бурже натурных образцов

Украина не представила на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) ни одного самолета для экспозиции или участия в летной программе, сообщил представитель украинского госконцерна «Укроборонпром».

«На проходящем авиасалоне в Ле-Бурже Украина представлена только несколькими макетами и шале, в котором размещены небольшие экспозиции компаний «Антонов» и «Мотор Сич». По ряду причин, в том числе финансово-экономических, участие страны в салоне в Ле-Бурже чрезвычайно ограничено», – сказал представитель «Укроборонпрома», передает ТАСС.

Он отметил, что в 2017 году участие Украины в парижском авиасалоне было более масштабным.

«Двумя годами ранее «Укроборонпром» представил новый транспортный самолет Ан-132D, который был показан на статической экспозиции и принимал участие в летной программе», – пояснил представитель госконцерна.

Напомним, Парижский авиационно-космический салон проходит в Ле-Бурже с 17 по 23 июня.

На нем уже был представлен макет новейшего истребителя пятого поколения NGF (Next Generation Fighter), разрабатываемого под руководством компании Dassault Aviation.