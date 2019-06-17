Александр Калягин опроверг свою госпитализацию

Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации.

«Что за глупости. Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день. Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления», – цитирует Калягина РИА «Новости».

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что Калягина якобы госпитализировали в Москве с нарушениями сердечного ритма.