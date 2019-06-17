При стрельбе на рынке в Азербайджане погибли четыре человека

В результате стрельбы на рынке на западе Азербайджана погибли четыре человека, в том числе двое детей, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры республики.

«В результате стрельбы на рынке на территории села Беюк Кесик погибли четыре человека, трое получили тяжелые ранения. По факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

По данным местного агентства Report, причиной инцидента стала кровная вражда между семьями. «Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения восемь человек», – передает с места события агентство.

Уточняется, что среди погибших – мать и двое детей, а также работавший на рынке продавец. Пострадавшие направлены в Агстафинскую центральную районную больницу.