ЕС призвал к международному расследованию нападения на танкеры

Евросоюз считает необходимым провести международное расследование под эгидой ООН нападения на танкеры в Оманском заливе, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

«Мы не знаем, кто несет ответственность за эти нападения, поэтому говорить о любых ответных мерах преждевременно. Совет Безопасности ООН должен провести международное расследование, иначе зачем он нужен?» – заявил Ассельборн, передает ТАСС.

Он добавил, что «Евросоюз поддерживает и считает необходимым проведение такого расследования».

Характеризуя рост напряженности на Ближнем Востоке, Ассельборн заявил, что эту ситуацию подпитывает противостояние Ирана и Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что допустить попыток военного разрешения конфликта между ними нельзя – это будет глобальная катастрофа.

В четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. Москва призывала провести расследование инцидента в Оманском заливе и подчеркивала, что пока рано делать выводы о виновности Ирана.

Между тем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры. С такими же обвинениями выступили США, Великобритания и разведка Израиля. Между тем Германия не поверила американским «доказательствам» вины Ирана в подрыве танкеров. Иран также отрицает причастность к инцидентам.