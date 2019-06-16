В Совбезе России описали логичный финал истории НАТО

Североатлантический альянс остается пережитком времен холодной войны, логичным финалом истории которого стал бы самороспуск одновременно с ликвидацией Организации Варшавского договора в 1991 году, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«[Генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг лукавит, говоря о том, что сила альянса заключается в его способности изменяться. Блок был и остается реликтом холодной войны», – сказал Венедиктов в интервью «Российской газете».

«Наиболее логичным и благоприятным для самой Европы финалом истории НАТО был бы самороспуск альянса одновременно с ликвидацией Организации Варшавского договора», – подчеркнул он.

Заместитель секретаря Совбеза отметил, что начатая Западом в 2014 году антироссийская кампания вдохнула второе дыхание в существование НАТО.

Венедиктов добавил, что после окончания противостояния Советского Союза и Америки руководству НАТО следовало искать новые цели, однако более грандиозных побед, чем постыдные бомбардировки Югославии в 1999 году или Ливии в 2011 году, альянсу одержать так и не удалось.

«Натовские руководители так и не смогли найти достойной роли для своего блока в новом миропорядке», – заключил он.

Ранее Венедиктов говорил, что модель евробезопасности, ориентированная на НАТО, неэффективна, так как заточена на холодную войну, и в ЕС понимают, что без России проблему безопасности не решить.

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