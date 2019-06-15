В Сирии повысили цены на бензин

Сирийские власти объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90. Изменения вступают в силу с понедельника, 17 июня.

По словам министра внутренней торговли Сирии, цена на бензин будет меняться каждый месяц в зависимости от мировых цен, а изменения повлияют лишь на «8-12%» автовладельцев в САР. Уточняется, что повышение затронет тех, кто превышает субсидируемую норму в 100 литров в месяц, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное ТВ Сирии.

Цена на несубсидируемую долю бензина с октановым числом 90 вместо 375 лир за литр (около 62 рублей) будет повышена до 425 лир (71 рубль).

Субсидируемая стоимость топлива составляет 225 лир (37 рублей) за литр, но по такой цене нельзя получить более 100 литров в месяц. Такси и общественный транспорт получают по 350 литров бензина в месяц по субсидируемой цене.

В апреле в Сирии разразился бензиновый кризис. В пиковые моменты очередь к АЗС в Дамаске достигала около 300 автомобилей, аналогичная ситуация была и в других городах. Власти заявляли, что причиной ажиотажного спроса на топливо стали «фейковые новости» о планах властей повысить цену на топливо.

Сирия потребляет порядка 100 тыс. баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тыс. Многие месторождения разрушены или неподконтрольны сирийским властям.

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