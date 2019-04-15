Запад вынудил власти Сирии ввести для граждан жесткие ограничения на покупку бензина

Сирийское правительство вдвое сократило норму выдачи бензина на автозаправках из-за кризиса в поставках в страну нефтепродуктов, сообщают местные СМИ.

С начала недели водителям на двое суток стали отпускать только по 20 литров топлива. Это привело к очередям длиной в сотни метров в Дамаске и других городах. Квоты на бензин для госучреждений сократились вдвое, передает ТАСС.

Чтобы бороться с очередями, власти Сирии обещали заняться установкой передвижных заправок в столице, а также восстановить работу закрытых станций.

В «бензиновом кризисе» местные чиновники обвинили США, арабские и европейские страны, которые ввели против Сирии санкции. По данным министерства нефти и природных ресурсов, через Суэцкий канал за последние шесть месяцев не смог пройти ни один танкер.

В связи с конфликтом нефтедобыча в Сирии очень пострадала: количество производимой нефти уменьшилось с 300 тыс. баррелей в день в 2011 году до менее 30 тыс. баррелей в настоящее время. Отмечается, что ряд крупных нефтяных месторождений на востоке Евфрата оказался подконтрольным арабско-курдским формированиям, которые поддерживаются США и Западом.

Ранее танкеры из Ирана доставляли в Сирию по 2-3 млн баррелей нефти в месяц, но, по словам премьер-министра страны Имада Хамиса, льготные поставки прекратили из-за санкций США против Ирана.