Испытатели повторят заход на посадку «Суперджета» в Шереметьево

Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Жуковском проведут эксперимент по воссозданию захода на посадку сгоревшего в Шереметьево воздушного судна, сообщил источник в авиационных кругах.

Источник сообщил, что «полет может быть сымитирован летчиками ГСС (АО «Гражданские самолеты Сухого») в Летно-исследовательском институте им. Громова в Жуковском», передает ТАСС.

По его словам, самолет в точности повторит в небе заход на посадку, а также все действия экипажа в кабине по данным, зафиксированным самописцами.

«Данные полета будут проанализированы и, возможно, помогут специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы», – добавил он.

Вместе с тем, по информации источника, официальных просьб о реконструкции полета от госкомиссии по расследованию катастрофы пока не поступало.

«Тренажеры самолета SSJ также находятся в ЛИИ им. Громова на базе ГСС, и, вероятно, это будет комплекс мероприятий, которые прольют свет на действия экипажа и причины катастрофы», – добавил источник.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о причинах крушения «Суперджета» в Шереметьево, которое произошло в начале мая. Самолет компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек.

При этом в докладе МАК о крушении «Суперджета» нашли необъяснимые элементы.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению.

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