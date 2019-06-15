Порошенко заявил о тысячелетнем «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «украинский трезубец» в Севастополе появился задолго до «российского триколора».

Порошенко заявил в Facebook, что «украинский Севастополь празднует день города». По его словам, «украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора».

При этом Порошенко заявляет, что «главное – не территория, главное – люди».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.