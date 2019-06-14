Эксперты: Штрафы вместо блокировок будут выгодны интернет-сервисам

«Возрастающая роль информационно-коммуникационных технологий в нашей жизни обусловила необходимость строгого соблюдения норм права для интернет-сервисов», – заявил депутат Леонид Левин. Так он прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект о многомиллионных штрафах за нарушение хранения персональных данных с использованием локализованных в России баз.

Необходимость строгого соблюдения норм закона для интернет-сервисов в особенной степени касается защиты персональных данных граждан России, в частности – обязанности хранить такие данные на территории России, сказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

Накануне депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому за нарушение при хранении персональных данных с использованием локализованных в России баз предлагается карать штрафом до 18 млн рублей. Такой нормой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях.

Речь идет об установлении штрафов за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению: записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения и извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории страны.

Особенно крупные штрафы могут ожидать компании и другие юридические лица. За первое нарушение предполагается штраф от 2 до 6 млн рублей, за повторное – от 6 до 18 миллионов. Депутат Левин указывает на существенное различие в размере штрафов при первичном и повторном нарушении. Усиление ответственности направлено против тех, кто злостно нарушает закон и требования надзорных органов. «Особенно это актуально для сферы защиты авторских прав и борьбы с распространением нелицензионного аудио-видео контента», – сказал депутат.

При этом глава профильного комитета указал, что в качестве санкций законопроект предполагает лишь штрафы для владельцев сервисов, но не блокировки этих сервисов. «Это исключает какие-либо неприятности для пользователей этих сервисов, но в то же время позволяет контролирующему органу добиваться соблюдения закона», – подчеркнул Левин.

Таким образом, законопроект дает возможность законопослушным сервисам не бояться блокировок – при выявленных нарушениях достаточно оплатить штраф, отмечают представители бизнеса. «Учитывая предполагаемый размер штрафов, сопоставимый с затратами на оборудование, локализация может оказаться более чем оправданной инвестицией», – сказал газете ВЗГЛЯД директор по развитию бизнеса компании «КРОК Облачные сервисы» Максим Березин.

С одной стороны, Россия подключается к общемировому тренду – введению ответственности за нарушения в области локализации персональных данных, под которую подпадают и гиганты интернет-бизнеса. С другой стороны, санкции все равно остаются более щадящими, чем во многих других странах. Предлагаемые поправки дают возможность добросовестным компаниям, устранив нарушения и заплатив штраф, продолжать свою работу в России.

Так, с 2016 года в ЕС действует Генеральный регламент о защите персональных данных (GDPR). За нарушения этого регламента полагаются штрафы в размере от 10 млн до 20 млн евро, а для предприятий – штраф в размере от 2 до 4 процентов от общего мирового оборота предыдущего финансового года. В России аналогичной нормы еще не существует – пока речь идет лишь о введении поправок в КоАП, о которых говорилось выше. Но даже после введения норм, аналогичных европейским, санкция будет гораздо ниже – верхняя планка штрафа в 18 млн рублей соответствует 246 тысячам евро.

То же касается и других норм ответственности владельцев интернет-сервисов. Допустим, действующая статья 13.31 КоАП («Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет») предусматривает максимальный штраф для юридического лица – 1 млн рублей. А в Германии, если провайдеры не выполняют законный запрос на передачу запрошенной информации, то полагается штраф до 500 тысяч евро (то есть до 36 млн рублей).

Такое положение дел может «простимулировать зарубежные интернет-сервисы вкладываться в России в инфраструктуру для локализации данных, при соответствии требованиям российского законодательства», отмечает Максим Березин. Собеседник ожидает роста спроса на услуги российских ЦОД (центров обработки данных) и «облачных» сервисов.