Организаторы «Тотального диктанта» допустили ошибку

Орфографическую ошибку в опросе акции «Тотальный диктант» исправят, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Ребковец заявила, что «опрос был действительно запущен», и «видимо, просмотрели, поскольку опрос готовили социологи, маркетологи», передает РИА «Новости».

«Конечно, внесем исправления», – добавила она.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что организаторы «Тотального диктанта» разослали опрос об интересе подписчиков к платным обучающим курсам, в конце которого обнаружилась орфографическая ошибка: аббревиатура «вуз» была написана заглавными буквами.

Согласно орфографическому словарю, данная аббревиатура пишется строчными буквами.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Идея родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году диктант написали более 220 тыс. человек в 76 странах.

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