Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Москве.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что «в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», передает РИА «Новости».

В связи с этим ведомство рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

В МЧС также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Между тем, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода, характерная для июля, с температурой выше 25 градусов вернется в Москву на следующей неделе.

Так, во вторник местами ожидается дождь, в остальные же дни «без осадков, и преобладающая температура порядка 25-27 градусов».

Ранее синоптики предупреждали москвичей о резком изменении погоды.