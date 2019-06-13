Симоньян объявила о вызволении россиянки из кувейтской тюрьмы

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что россиянка Мария Лазарева, осужденная за растрату государственных средств в Кувейте, была освобождена под залог.

«Она провела там 472 дня ни за что ни про что. Четыреста семьдесят два дня. В кувейтской тюрьме. По обвинению в растрате госсредств. Отбивали ее всем нашим арабским телеканалом. И вот – Машу выпустили под залог», – сообщила Симоньян в своем Twitter.

Ранее апелляционный суд Кувейта постановил освободить осужденную на 10 лет за растрату госсредств россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более 65 млн долларов).

Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы. Перед этим суд постановил отпустить ее под залог в 9 млн кувейтских динаров (около 30 млн долларов).

Адвокаты россиянки рассчитывают на пересмотр дела.

Лазареву и ее сообщников обвинили в растрате средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата.