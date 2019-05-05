Суд Кувейта запросил за освобождение россиянки Лазаревой 65 млн долларов

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осужденную на 10 лет за растрату госсредств россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более 65 млн долларов), сообщил советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров.

«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции (приговор о тюремном заключении на 10 лет) и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 млн кувейтских динар», – передает его слова РИА «Новости».

Новое слушание для пересмотра апелляции состоится 9 июня.

Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы. Перед этим суд постановил отпустить ее под залог в 9 млн кувейтских динаров (около 30 млн долларов).

Адвокаты россиянки рассчитывают на пересмотр дела.

Лазареву и ее сообщников обвинили в растрате средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата.