Россиянку приговорили в Кувейте за растрату госфонда

Суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву, обвиняемую властями страны в растратах средств госфонда, к десяти годам тюремного заключения.

Отмечается, что суд счел предоставленные гособвинителем доказательства достаточными для обвинительного приговора и назначил Лазаревой 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в центральном исправительном учреждении эмирата, передает ТАСС со ссылкой на газету «Аль-Джарида».

Адвокат россиянки намерен обжаловать приговор в апелляционном суде Кувейта. Посольство России ситуацию пока не комментирует.

Напомним, россиянку Марию Лазареву власти Кувейта задержали по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера в ноябре 2017 года.

В начале февраля суд постановил отпустить под залог в 9 млн кувейтских динаров (около 30 млн долларов) Лазареву и ее сообщников Саида Дашти и Абдаллу аш-Шамали. Лазарева возглавляет компанию KGL Investment. Ее обвинили в растрате средств государственного инвестиционного фонда портов эмирата.