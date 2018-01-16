В Кувейте арестованную россиянку поместили в «негуманные условия»

В Кувейте по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера задержали россиянку Марию Лазареву, сообщили в российской дипмиссии в Эль-Кувейте.

«Посольство России в Кувейте держит на приоритетном контроле ситуацию с задержанной в Кувейте российской гражданкой Марией Лазаревой», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В посольстве добавили, что Лазарева задержана по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера.

Отмечается, что дипмиссия находится «в тесном контакте с местными компетентными органами и родственниками нашей соотечественницы», консульский отдел «оказывает гражданке Лазаревой всю возможную помощь».

По словам адвоката Лазаревой, суд Кувейта уже в четвертый раз отказал россиянке в освобождении, которая содержится в «негуманных и ужасных условиях».