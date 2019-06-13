Московское метро предупредило о сбое в работе билетных автоматов

Московский метрополитен предупредил пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают.

«Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.