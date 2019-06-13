Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира

Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.

Как отмечается в исследовании, Москва разом потеряла 66 позиций в рейтинге и заняла 120-ю строчку. Северная столица показала аналогичную динамику – Петербург опустился в списке на 31 позицию, разместившись на 172-м месте, передает ТАСС.

Как отметил глава производственного отдела агентства Стивен Килфеддер, Россия стала дешевле для иностранцев из-за обесценивания рубля по отношению к другим крупным валютам. Снижение курса российской национальной валюты он объяснил более низкими ценами на нефть и экономическими санкциями в отношении нашей страны.

Ослаб и курс евро, что сделало европейские города менее затратными для работающих в них иностранцев – в общей сложности на Европу приходится всего 19% самых дорогих городов мира. Прямо противоположная тенденция отмечена в США – на фоне укрепления курса доллара 25 городов США вошли в топ-100 рейтинга при том, что в прошлом году в первой сотне списка их было всего 10.

Самым дорогим городом для проживания иностранцев стала на этот раз столица Туркмении Ашхабад. Позади остались два швейцарских города – Цюрих (2) и Женева (3), которые традиционно располагаются на верхних сточках списка. В десятку также вошли Гонконг (Гонконг), Базель (Швейцария), Берн (Швейцария), Токио (Япония), Сеул (Республика Корея), Тель-Авив (Израиль) и Шанхай (КНР).

В прошлом году возглавляла список столица Венесуэлы. Ее падение в рейтинге в этом году оказалось самым впечатляющим. Из-за инфляции, которая в годовом выражении достигает 1,3 млн процентов, Каракас опустился на 238 строчку.

Авторы исследования сравнили потребительские корзины в 482 городах по всему миру. На последней строчке оказался Тегеран.