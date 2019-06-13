Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев во время праздничного концерта, посвященного Дню России, представил русскоязычную версию песни Scream, с которой он занял третье место на «Евровидении» в этом году.

Фрагмент концерта опубликован на YouTube-канале Лазарева.

В своем Instagram Лазарев рассказал, что премьера песни приурочена именно к празднованию Дня России, а также выразил надежду, что композиция всем понравится.

«Нашей стране я желаю еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего», – написал певец.

Напомним, в праздничном концерте на Красной площади, посвященном Дню России, участвовали более 30 тыс. человек.

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