На концерт в честь Дня России на Красной площади пришли более 30 тыс. человек

Более 30 тыс. человек участвуют в праздничном концерте на Красной площади, посвященном Дню России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«На Красной площади проходит концерт, посвященный Дню России. В мероприятии принимают участие свыше 30 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение полиции.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время концерта обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

На концерте выступили Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа «Любэ», Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители.

«Больше сотни языков, более 200 национальностей, и мы живем одной большой дружной семьей. Такого нет нигде в мире», – подчеркнул конферансье вечера Дмитрий Губерниев. «Россия – это наши родные и близкие, это наши друзья и соседи. Мы все – Россия», – добавила его соведущая Мария Ситтель.

Ведущие напомнили о необъятных просторах страны от Карелии до Крыма и от Калининграда до Камчатки, о героях от Александра Невского до защитников Брестской крепости, боровшихся за свободу Родины, о деятелях культуры, рассказавших о нашей стране всему миру: писателях, художниках и музыкантах.

Тем временем на сцене выступали современные артисты. Сергей Лазарев исполнил русскоязычную версию песни Scream, с которой представил Россию в мае на международном песенном конкурсе «Евровидение». Ансамбль народного танца им. Моисеева продемонстрировал искусство русского хоровода, а Василий Ладюк – академическое пение, с которым музыканты выступают на лучших сценах.

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова и его солист Вадим Ананьев исполнили коронную «Калинку». Вместе с артистами на сцену вышел медведь. «Теперь уже точно все мировые агентства напишут, что медведи гуляют и танцуют на Красной площади», – пошутил Губерниев.

Россиян поздравили даже из космоса, в который проложили путь советские ученые, инженеры и летчики. На связь с борта Международной космической станции вышли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

«Из иллюминаторов станции мы видим, какая огромная и великая наша страна», – отметил Кононенко. «Мы за пределами России тоже отмечаем День России. Друзья, желаем вам хорошего настроения и реализации самых смелых планов», – поздравил соотечественников Овчинин.

Рядом с артистами мог оказаться каждый зритель. Для этого было достаточно разместить в соцсетях свои фото и видео с хэштегом #ЯРоссия, и изображение попадало в трансляцию на фоновом экране.

Торжества завершились исполнением гимна России и фейерверком на Васильевском спуске.

Ранее в среду президент Владимир Путин во время выступления на торжественном приеме по случаю Дня России призвал работать с полной отдачей, чтобы повысить качество жизни и благополучие россиян.