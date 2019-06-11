Ватикан выступил против смены пола

Римская католическая церковь выступила против идеи о том, что люди могут выбирать или изменять свой пол, сообщает The Times.

Представители Ватикана отвергают мысль, что человек может выбрать или изменить пол. Кроме того, они уверены, что такие взгляды «уничтожают саму концепцию природы», пишет RT.

Несмотря на то, что в новом пособии для своих учебных заведений Ватикан приветствует борьбу с дискриминацией, он при этом призывает правозащитников не стремиться выставить различия между мужским и женским полом исключительно следствием исторических и культурных обстоятельств.

В материале говорится, что накануне ведомство Ватикана, которое курирует католические школы и университеты, опубликовало учебное пособие для священников и учителей «Он создал их мужчиной и женщиной». В этом руководстве сообщается о «кризисе образования» по вопросам пола, а также критикуются теории, по которым гендер может быть изменчив.

Представляющая интересы католиков в ЛГБТ-сообществах группа New Ways Ministry уже окрестила пособие «вредным инструментом». Ее участники считают, что руководство будут использовать не только против странсгендеров, но и против гомосексуалистов с бисексуалами.

В 2014 году Комитет по правам ребенка ООН выразил беспокойство, что «предыдущие заявления Папского престола и декларации о гомосексуализме способствуют социальной стигматизации и насилию в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных подростков и детей, воспитываемых однополыми парами», а в 2015 году Ватикан отказал трансгендерам в праве быть крестными родителями ребенка.